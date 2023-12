CdS - Notte col Braga da terrore: eliminazione renderebbe catastrofica la stagione

Un traguardo troppo importante, che non può essere assolutamente mancato, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Napoli martedì sera al Maradona si giocherà l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo troppo importante, che non può essere assolutamente mancato, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Per soldi e però anche per amore: e visto che il cuore e il portafogli in genere sono vicini, ci sta. Per orgoglio, perché vincere aiuta a convincersi di sé e dà una scossa all’autostima: ma pure perché la Champions League è una vetrina accecante, che scalda. Quella di domani con il Braga è una notte dolcemente perfida, nasconde in sé orizzonti insospettabili ma anche imprevedibili: di qua ci sono gli ottavi di finale e dunque la conferma di starsene al fianco dell’elite europea e di là, difficile ma mica impossibile, il terrore di ritrovarsi fuori, in una dimensione che renderebbe catastrofica una stagione divenuta terribilmente pallida con il sesto posto di ieri sera".