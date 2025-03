CdS - Nuove voci su Gabri Veiga: il talento spagnolo è stufo dell'Arabia

Mi ritorni in mente: si torna nuovamente ad accostare Gabri Veiga al Napoli, il talento spagnolo che era stato ad un passo dal club azzurro nell'estate post scudetto, prima di scegliere a sorpresa l'Arabia Saudita. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Servono anche tiratori da fuori e di calci piazzati: la ricerca prosegue. E galleggia tra presente, futuro e passato. Il tempo di Gabri Veiga.

Il giovanotto spagnolo, 22 anni, è stato a un passo dal Napoli nell’estate 2023: era stato praticamente acquistato dal Celta di Rafa (all’epoca), ma poi preferì la pioggia d’oro dell’Al-Ahli e dunque la Saudi. Ora, però, sembra che i tempi siano maturi per tornare in Europa: Gabri ha estimatori in Spagna, in Liga, a casa, ma non solo".