Cds - Oltre 4mila juventini al Maradona: controlli saranno più stringenti

Il Corriere dello Sport si proietta a Napoli-Juventus di questa sera, grande anticipo del weekend di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Corriere dello Sport si proietta a Napoli-Juventus di questa sera, grande anticipo del weekend di Serie A. Lo stadio Maradona sarà sold out, il settore ospiti sarà popolato da 4mila sostenitori juventini per i quali i controlli saranno più stringenti in fase di pre-filtraggio e filtraggio, così come aumenteranno le forze di polizia e gli steward.