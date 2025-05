Il Mattino - A Lecce bug che si poteva evitare: scontri tra tifosi nel settore ospiti

Scontri tra i tifosi, accesso allo Stadio Via del Mare difficoltoso e faccia a faccia tra i supporters azzurri e le forze dell'ordine.

Nell'edizione odierna, II Mattino racconta quanto avvenuto ieri a Lecce: "La trasferta era cominciata malissimo nei giorni scorsi. Accorgersi (a due giorni dal match) della impossibilità di assegnare 701 biglietti ai tifosi del Napoli ha mandato in tilt il sistema. Un bug che si poteva già evitare alla radice. E invece no. Al Via del Mare arrivano un centinaio di napoletani senza biglietto, l'aria si fa tesa quando provano a forzare il controllo. Il settore ospiti, già aperto, si richiude per evitare l'ingresso a chi non disponeva di regolare titolo di ingresso. Passano i minuti e le forze dell'ordine spingono indietro la marea azzurra. Entreranno solo a ridosso del fischio d'inizio, con contestuale scontro all'interno del settore ospiti".