CdS presenta Kvaratskhelia: "Dribbling, giochetti e velocità dove gioca Insigne"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport presenta Khvicha Kvaratskhelia da un punto di vista tecnico: "Il primo colpo ufficioso del Napoli ha un nome complesso ma un sinistro doc e uno splendido sprint palla al piede. Sì: Kvaratskhelia vanta una gran progressione e un gran tiro (anche con il destro), e soprattutto una velocità di gambe che tradotta in campo significa dribbling e giochetti vari. Il tutto, sulla fascia sinistra: può giocare nel tridente o nel tris di trequarti in quella che ancora per poco sarà la posizione di Insigne. Sì, è in questa zona che ama partire e giostrare ed è in questa posizione che il grande pubblico e gli operatori di mercato hanno scoperto e apprezzato le sue giocate".