CdS ricorda: non fu Spalletti il killer di Totti, la decisione arrivò dalla Roma

Non fu Luciano Spalletti il killer di Francesco Totti, come credono tutti a Roma. La scelta arrivò direttamente dalla società, come sottolinea il Corriere dello Sport: "La storia di Totti lo ha bruciato vivo e prima o poi dovrà essere riscritta. Spalletti era amico di Totti, anche troppo amico (non escludo l’inconscio bisogno di darsi un ombrello gigante, lui che ha sempre macinato fantasmi, incluso quello di non essere mai all’altezza). Non fu Spalletti il killer di Totti, non ci fu nessun killeraggio, ma una società intera che, per ragioni condivisibili o meno, aveva stabilito che Totti a oltranza non era un bene per la crescita della Roma".