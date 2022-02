CdS sprona Spalletti: "Non basta essere il più intuitivo di Serie A se non lo dimostri in Europa"

Napoli-Barcellona è una partita importantissima. Per la squadra e pure per Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Napoli-Barcellona è una partita importantissima. Per la squadra e pure per Luciano Spalletti. Sul tecnico azzurro si è espresso così Alessandro Barbano nel suo editoriale per il Corriere dello Sport: "L’allenatore sa che il cammino verso la finale può aggiungere al suo primato intellettuale la validazione dell’esperienza. Non basta essere il più originale e il più intuitivo tecnico della serie A, se non ti riesce di mettere queste belle qualità nella convessità di una Coppa europea".