CdS su Lozano: "Ora che il peso dei 50 mln pare svanire può cominciare a sorridere"

"Il messicano spazza via la Samp", titola il Corriere dello Sport su Hirving Lozano. Ora che il peso dei 50 milioni di euro pare svanire Lozano può cominciare a correre e sorridere. Ha dovuto convivere per un bel po' con pregiudizi e diffidenza. Ma adesso che ha spazzato via, praticamente da solo, la Sampdoria, la sua vita napoletana assume altri contorni e la sua figura diventa più centrale. Le partite a volte le cambiano più gli uomini che gli schemi ed il Napoli si è ritrovato in un'altra dimensione, su una giostra allestita da Lozano, l'uomo ovunque per far vacillare la Sampdoria.