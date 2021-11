CdS su Maresca: "Notte horror! Non c'è rigore su Ibra, dubbi su rigore negato alla Roma

"La moviola di Roma-Milan: Maresca, notte horror: prestazione scarsa" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Grandi critiche all'arbitro Maresca: "Solito, modestissimo Maresca, prestazione assolutamente scarsa" sentenzia il quotidiano. Dubbi sugli episodi chiave del match. Secondo il Corriere, non è rigore il contatto Ibra-Ibanez: "C’è un primo contatto fianco contro fianco, probabilmente quello che Maresca individua come il fallo (si fa fermare l’immagine durante l’OFR), ma che fallo non è. Un contrasto, con il pallone a distanza di gioco da entrambi. Il rallenty evidenzia altre due cose: Ibrahimovic trascina il piede destro, che va a sbattere su Ibanez, mentre quest’ultimo tocca nettamente il pallone. Mazzoleni lo chiama al monitor, iniziativa ardita, ma evidentemente è convinto che non sia rigore, Maresca invece conferma la sua decisione".

Giusto annullare i gol di Ibra e Leao al Milan. Dubbi sull'espulsione di Theo (c'era un fallo di Felix su Krunic). Dubbi anche sul rigore non assegnato alla Roma: "in area del Milan, Kjaer colpisce con il destro la gamba destra di Pellegrini che tocca il pallone: non un calcione, ma a San Siro, in Inter-Juve, fu fatta OFR e Mariani diede rigore, a Empoli in Empoli-Inter su Bajrami né review, né rigore".