Cds su Rrahmani: "Oggi condizioni da valutare, c'è una sensazione per Braga"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani ha smaltito l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo sabato a Marassi con il Genoa. La notizia più interessante in vista della trasferta di Champions in programma domani a Braga, in Portogallo, è questa: oggi le sue condizioni saranno valutate ancora in campo e dopo aver escluso definitivamente ogni tipo di preoccupazione tornerà nella formazione che partirà dal primo minuto contro lo Sporting. Lo scrive il Corriere dello Sport.