CdS sul rinnovo di Insigne: "Un possibile indizio sul futuro del capitano"

"E se fosse un indizio?" Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando del trasloco di Lorenzo Insigne che potrebbe essere un'indicazione sul futuro del capitano e sulla questione rinnovo: "Perché in quel panorama mozzafiato che si scorge da Posillipo, potrebbe pure nascondersi l'idea d'evitare di andarsene in giro per l'Europa e di godersi la vita da un terrazzo che ti riempie gli occhi.

In quell’orizzonte ci sono varie sfumature ma non può essercene una cupa, manco nei giorni annuvolati (e sono rari) o in quelli sporadicamente piovosi, che inducano alla malinconia, se non la 'tristezza' di lasciarsi alle spalle uno spettacolo del genere e dirottare altrove se stesso: Lorenzo Insigne cambierà casa, lo farà più in là, quando avrà completato i lavori d'una villa che ha appena comprato, che dista neanche poi tanto dalla sua abitazione, ma che testimonia - a modo suo - il desiderio di restarsene tra la propria gente".