CdS - Tra Napoli e Salernitana già 20 punti: lo Scudetto in Italia sa di Superlega

Alberto Polverosi sulle pagine del Corriere dello Sport ha analizzato la lotta Scudetto e più in generale il campionato italiano: "Lo scudetto in Italia sa di Superlega. Ci sono tre campionati in uno" scrive la storica firma del Corriere. Sono tornate le 7 sorelle, stavolta lo dice anche la classifica: "Per la prima volta in questa stagione, le famose sette sorelle occupano i primi sette posti della classifica di Serie A e danno vita a una piccola superlega (però basata su meriti sportivi, almeno fino a un certo punto) di casa nostra". Un campionato dove peseranno gli scontri diretti e dove rischiano di crearsi tre campionati in uno: "Si sta creando un campionato nel campionato o, più probabilmente, tre campionati in un campionato (A1, A2 e A3) considerando la lotta per salvezza: fra la Salernitana ultima con 4 punti e il Napoli primo con 24 c’è una distanza enorme dopo appena 8 giornate, appunto, un campionato quasi intero. In mezzo, l’altro torneo, quello delle squadre che aspettano il fallimento tecnico di una delle sette sorelle per prenderne il posto".