Prima pagina Corriere dello Sport: "Inter in Gabbia"

"Inter in Gabbia". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, dedicando ampio spazio al Derby di Milano vinto dal Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri hanno battuto i nerazzurri dopo sei sconfitte consecutive, passando per 1-2 a San Siro. Il Diavolo ha sbloccato il parziale con Pulisic, subendo il pari di Dimarco nella ripresa. E a un minuto dalla fine il match è stato risolto da Gabbia, che ha mandato ko l'Inter con uno splendido colpo di testa.