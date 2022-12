CorSera - Caso Juve, ci sono anche i falsi mandati agli agenti: 8mln fuori dal bilancio

Il libro «in nero» dei procuratori, cifre spostate per pagare i debiti, titola nelle pagine interne il Corriere della Sera affrontando nuovi risvolti

"La prima ammissione è del ds Federico Cherubini: «Sì, sono a conoscenza di questa pratica». La «pratica» consisterebbe in «mandati artificiali» agli agenti per appianare debiti maturati in anni precedenti. «Contabilità in nero della Juventus», scrivono i pm a commento di un documento excel (sequestrato negli uffici del club) dal quale emergerebbe in maniera plastica l’esposizione debitoria della società, al 25 gennaio 2020, per 8 milioni di euro a favore degli agenti. Denaro di cui non vi sarebbe traccia nei bilanci. Il file riporta le operazioni di mercato per cui sono maturati i crediti e la differente causale con i quali sarebbero stati onorati".