CorSera - Conte a Monza col dente avvelenato: getta ombre sul futuro

vedi letture

"Lo sfogo di Conte: 'A Napoli tante cose non si possono fare" scrive oggi il Corriere della Sera in prima pagina. Hanno fatto discutere le dichiarazioni del tecnico azzurro alla vigilia della sfida con il Monza e che sono oggi argomento principale su tutti i quotidiani sportivi e non.

"Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare" ha detto l'allenatore del Napoli.

Che futuro prepara Conte? Il tecnico si avvia alla sfida col quasi retrocesso Monza col dente avvelenato. Ma la partita, benché importante, da sola non basta a dare una spiegazione alle sue parole, che gettano ombre sul futuro. Non lasciano neanche troppo spazio alle interpretazioni.