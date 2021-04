CorSera - Gattuso vuole andare via rispondendo sul campo alle critiche

Nei mesi di gennaio e febbraio Rino Gattuso è stato massacrato per il rendimento negativo del suo Napoli, ma ora è tutto alle spalle. Eppure l'allenatore azzurro ha un obiettivo, come scrive il Corriere della Sera: "La fatica che compie per vincere la partita, quarto successo di fila, impensierisce Gattuso, chiamato mercoledì allo scontro diretto contro la Juve allo Stadium. A fine stagione le strade tra staff tecnico e club si divideranno e Ringhio intende andar via rispondendo sul campo alle tantissime critiche ricevute in questa stagione".