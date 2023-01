Corsera su Napoli-Juve: "Spalletti e Allegri, strade opposte per arrivare allo scudetto"

Siamo orma a poche ore da Napoli-Juventus, big match determinante per la corsa scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo orma a poche ore da Napoli-Juventus, big match determinante per la corsa scudetto. Il Corriere della Sera fa il punto sulle due squadre, raccontando come perseguano due filosofie opposte per raggiungere il traguardo scudetto. Il Napoli punta su giovani da valorizzare come Kvaratskhelia, mentre la Juve su giocatori affermati come Pogba e Di Maria. Le due squadre sono opposte anche nel gioco, con gli azzurri che hanno il miglior attacco e i bianconeri che invece vantano la miglior difesa.