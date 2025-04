Cronache di Napoli: "Stagione praticamente finita per Neres. Buone notizie su Buongiorno"

David Neres, stagione praticamente finita. Buongiorno può recuperare per il Toro" è il titolo che si legge nella prima pagina di Cronache di Napoli sugli infortunati del Napoli. La lesione al soleo rimediata dall'esterno azzurro si è rivelata più grave del previsto e lo staff medico del club partenopeo ha già escluso il rientro in tempi brevi. Salvo clamorosi sviluppi, il fantasista ex Ajax non tornerà in campo prima della fine del campionato. Un’assenza pesante per Antonio Conte che perde nuovamente una delle pedine offensive più imprevedibili del proprio scacchiere proprio nel momento clou della stagione, con il Napoli in piena lotta per lo scudetto.

Arrivano invece notizie più incoraggianti per Alessandro Buongiorno, fermo per un problema fisico nelle ultime settimane, che potrebbe tornare disponibile per la gara contro il Torino. I segnali dati nelle ultime settimana sono positivi, il difensore sta accelerando il recupero dal suo infortunio e sembra aver messo nel mirino la gara contro la sua ex squadra come il momento giusto per tornare in campo.