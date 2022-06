Gazzetta - A Meret serve solo fiducia: senza quella si rischiano altri scivoloni

Alex Meret è un buon portiere, l'ha dimostrato più volte, anche in mezzo a qualche errorino. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Meret è un buon portiere, l'ha dimostrato più volte, anche in mezzo a qualche errorino. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Nessun calciatore riesce ad esprimersi al meglio senza una robusta dose di fiducia da parte del proprio allenatore, ma soprattutto i portieri debbono sentire considerazione e stima perché altrimenti rischiano di incappare in qualche scivolone dettato dall’ansia (come accaduto anche allo stesso Meret)".