Gazzetta - ADL ridurrà monte ingaggi del 50%: ipotesi doppia cessione per fare cassa

Ipotesi ridimensionamento per il progetto Napoli senza Champions League. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive: "La crisi in cui versa il calcio imporrà anche al Napoli l’abbattimento dei costi, De Laurentiis vuole ridurre il monte ingaggi del 40-50 per cento e sono da escludere spese folli sul prossimo mercato. Anzi, è ipotizzabile che alcuni giocatori vengano ceduti, su tutti Koulibaly e Fabian Ruiz, con i quali si spera di poter dare un po’ di ossigeno alla cassa".