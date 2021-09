Gazzetta - Allegri ha scoperto che il calcio è più offensivo: non è un caso il primo posto del Napoli

Allegri ha scoperto che il calcio, in sua assenza, è andato avanti ed è diventato sempre più intenso ed offensivo. L'Italia è campione d'Europa grazie ad una tattica che prevedeva di attaccare sempre e non è un caso che in testa al campionato ci sia il Napoli. Ieri la Juventus contro la Sampdoria ha rinunciato a uno dei soliti tre centrocampisti muscolari e ha inserito un attaccante che ha innescato allo Stadium tante reazioni positive. La prima è stata sicuramente la prestazione di Locatelli, tornato sui suoi standard, ma anche Dybala, finché è stato in campo ne ha beneficiato. Chiesa dovrà trascinare i bianconeri viste le assenze della Joya e di Morata, ma può farlo anche senza galoppare 40 metri ogni volta. Vicino all'area è decisamente più pericoloso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.