Gazzetta esalta Osimhen: "In Europa solo Benzema regge i suoi ritmi"

Victor Osimhen come Benzema, nessuno come loro. Elogio empirico per l'attaccante nigeriano, in gol contro il Cagliari, sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Dopo 11’ ha già segnato e corre impazzito verso la Curva B e comincia a ballare, trasmettendo la gioia di questa squadra in un momento idilliaco. Poi lo stesso nigeriano prende gli applausi convinti e il buffetto del suo allenatore dopo l’azione personale con cui procura il rigore del 2-0. Infine il coach gli concede la standing ovation entusiasta del pubblico. Una serata così Osimhen la sognava da oltre un anno, visto che non aveva ancora segnato davanti al suo pubblico. Mantiene un filotto eccellente di 6 gol in 4 partite: a settembre in Europa solo Benzema regge questi ritmi".