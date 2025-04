Gazzetta fa discutere su Inter-Roma: "Fabbri e i suoi amici di Lissone non vedono il rigore"

Sta facendo discutere parecchio sui social il modo in cui La Gazzetta dello Sport si è espressa in merito all'episodio tra Ndicka e Bisseck in Inter-Roma di ieri pomeriggio. Anzitutto la moviola: "Al 35’ e al 42’ s.t, in area-Roma, niente fra Ndicka e Dumfries. Al 43’, evidente trattenuta molto prolungata di Ndicka a Bisseck e nel duello non esiste fallo dell’interista. Il romanista si preoccupa dell’uomo disinteressandosi della palla: era rigore”.

Poi, nella pagella di Ndicka, la Rosea va un po' oltre con i termini: "Esagera nel finale su Bisseck perché lo trattiene oltre il lecito e sarebbe calcio di rigore, ma Fabbri e i suoi amici di Lissone vedono altro”.