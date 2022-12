Gazzetta - Fischi al Maradona da stimolo per i giocatori non ancora sul pezzo

TuttoNapoli.net

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che le recenti amichevoli, che non hanno mostrato un gruppo in condizione, possono servire anche da sveglia. La capolista è stata addirittura fischiata nel test con il Lilla, quando ha incassato quattro reti. Anche se erano evidenti le difficoltà fisiche, per il lavoro nella preparazione, i mugugni possono servire da sveglia a quei giocatori non ancora sul pezzo.