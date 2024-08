Gazzetta - Già si vede il lavoro di Conte: difesa rifondata e porta inviolata in tutti i test

Il lavoro di ricostruzione è partito subito e ha già dato risposte confortanti, o almeno, considerata la “leggerezza” del calcio di luglio, non ha incontrato grossi intoppi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport facendo un punto sulle candidate allo Scudetto tra cui inserisce anche il Napoli: "Antonio Conte, in attesa di avere chiarezza sul centravanti, sta rifondando il Napoli dalla difesa e tuttora mantiene la porta imbattuta anche quando i test sono saliti di livello, vedi l’amichevole con il Brest che parteciperà alla Champions.

La retroguardia è impostata sulla filosofia contiana dei tre centrali, con la chiusura bassa a cinque e l’apertura di gioco anche a due. C’è un nuovo aspirante leader a dirigere, Alessandro Buongiorno, e il lavoro per far assimilare i movimenti è stato concentrato e velocizzato perché il Napoli non vuol perdere tempo. Il Napoli ha un vestito nuovo, che sia 3-4-2-1 o 3-5-2, ma ha ancora delle incertezze di mercato, con la vicenda che riguarda Victor Osimhen che rimane aperta. Conte ne può approfittare per dare un ruolo definitivo a Giacomo Raspadori, vedi inserimento definitivo nel corpo di una squadra che lo ha spesso visto come figura marginale".