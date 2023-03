Gazzetta - Il +20 del Napoli non conterà: il Milan a -11 tolse la Champions alla Juve!

Un vero quarto di nobiltà, scrive la Gazzetta dello Sport nell'analisi di Napoli-Milan di Champions in cui non si vedranno i 20 punti di distacco

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Un vero quarto di nobiltà, scrive la Gazzetta dello Sport nell'analisi di Napoli-Milan di Champions in cui non si vedranno i 20 punti di distacco. Di seguito alcuni stralci:

"Alla domanda ha risposto indirettamente Spalletti: «Solo gli incompetenti possono pensare che sia stato un buon sorteggio. Affronteremo un avversario fortissimo, vincerà chi saprà leggere meglio la partita». Ha chiuso immediatamente la forbice spalancata dal campionato, per non lasciare spazio a facili illusioni che rischierebbero di ammorbidire pericolosamente l’avvicinamento del suo Napoli. D’altra parte, è stato il campionato stesso a chiudere la forbice nella partita di San Siro: 2-1 per il Napoli con gol di Simeone nel finale, ma il Milan non avrebbe meritato di perdere. Riassumendo: il diverso apporto del mercato estivo, la rosa più ricca e le motivazioni più calde rispetto al giovane Milan dalla pancia piena, che si è distratto spesso, hanno scavato nel tempo il baratro dei 20 punti. Ma due partite secche di Coppa sono un altro mondo