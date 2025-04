Gazzetta - il Napoli ha un vantaggio rispetto all'Inter nel tira e molla Scudetto

Un rush finale mai visto, per la prima volta Inzaghi e Conte pari in classifica, ad un punto della stagione dove Inter e Napoli si giocano tutto per strappare all'altro lo Scudetto. Da un lato il tecnico nerazzurro insegue il suo secondo tricolore di fila e incassa il benestare dei vertici del club, che lo vogliono confermare con tanto di rinnovo; dall'altro l'allenatore leccese in cerca del sesto campionato con quattro squadre diverse.

Secondo l'analisi offerta dalla Gazzetta dello Sport, il calendario gioca a favore del Napoli, che tuttavia da tempo non riesce a togliere il fiato ma con McTominay risolutore e Lukaku formato panzer, dopo l'1-0 al Monza i partenopei sono tornati a contatto con l'Inter. Squadra, quella di Inzaghi, che nelle ultime due uscite ha manifestato più di qualche segno di stanchezza per un'annata logorante per numero di partite disputate.

Il confronto sulle sfide di oggi. Con la Roma l'Inter rischia tanto, scendendo in campo per prima rispetto al Napoli, nel pomeriggio di San Siro: Ranieri e i giallorossi non crollano da fine dicembre scorso e credono nel sogno europeo, anche se di recente ha rallentato. Quanto al Torino invece, questa sera al Maradona, coach Vanoli conta sui volti nuovi (Casadei ed Elmas). Ma la striscia di sfide che verranno trova un passo avanti gli uomini di Conte rispetto ai nerazzurri campioni d'Italia in carica, perché Lecce, Genoa, Parma e Cagliari sono più alla portata rispetto a Verona, Torino, Lazio e Como.