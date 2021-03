Gazzetta - Il Sassuolo meritava di vincere: ha dominato e solo due legni hanno evitato il 3-1

"Segna Caputo, l’arbitro fischia la fine e Insigne parte con il rosario delle imprecazioni non si sa bene se a Manolas, appena entrato e autore del fallo, o a Bakayoko che prima non ha scaraventato la palla in tribuna", scrive la Gazzetta dello Sport dando ragione a Lorenzo Insigne che non ha accettato il 3-3 finale uscendo dal campo furibondo, anche se a recriminare paradossalmente è anche il Sassuolo che s'è fatto ampiamente preferire: "Il Lorenzo nazionale ha tutte le ragioni, si è dannato l’anima per confezionare l’assist a Di Lorenzo per il pareggio del 2-2 e poi segnare con freddezza il suo di rigore, quello del sorpasso. Ma, verrebbe da dire, giustizia è fatta. Perché se c’era una squadra che meritava di vincere quella era il Sassuolo. Guarda un po’, Haraslin che aveva sostituito da pochi minuti Berardi, il migliore, ha causato il rigore su Di Lorenzo ma poi è andato a procurarsi il suo. Be’, c’è un po’ di giustizia anche in questo".

La Gazzetta dello Sport sottolinea la netta differenza nella ripresa: "Nel secondo round il Sassuolo ha legittimato il vantaggio dominando la partita per lunghi tratti. Il Napoli sembrava spegnersi davanti alle scorribande di Djuricic e compagnia. Se a metà tempo una delle due occasioni di Berardi e Caputo fosse finita in porta, invece che sulla traversa e sul palo, la partita probabilmente sarebbe finita lì".