Gazzetta incorona il Napoli: "L'impressione è che quest'anno abbia maturità da Scudetto"

Primo in classifica e, secondo molti, principale candidato allo Scudetto. Altra prova di forza del Napoli, stavolta con la Cremonese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo in classifica e, secondo molti, principale candidato allo Scudetto. Altra prova di forza del Napoli, stavolta con la Cremonese, e La Gazzetta dello Sport si esprime così: "Il Napoli arriva così a otto vittorie di fila tra tutte le competizioni: non era mai successo nella sua storia. Per la terza volta consecutiva conquista anche sette successi nelle prime nove giornate di campionato, ma l’impressione è che in questa stagione abbia una consapevolezza diversa. E una maturità da scudetto".