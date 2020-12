Gazzetta - Insigne, crescita esponenziale: con Gattuso cambiata considerazione dell'ambiente

Un Lorenzo Insigne tutto nuovo, quello che si è mostrato negli ultimi mesi in casa Napoli. Quella del capitano è stata una crescita importante, all'interno della quale ha avuto un ruolo cruciale anche Gennaro Gattuso, come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport: "La crescita dell’uomo Insigne è stata esponenziale nell’ultimo anno. Con l’avvento di Gattuso anche la considerazione dell’ambiente è cambiata. Il feeling che lo lega all’allenatore è stato fondamentale per ritrovarsi, per assumersi quelle responsabilità che in un passato nemmeno tanto remoto l’avevano schiacciato".