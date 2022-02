Gazzetta - Intossicazione per Ospina, ma lui ha la forza per rialzarsi

Il momento no di David Ospina in Sudamerica continua. Dopo la papera che ha portato alla sconfitta della Colombia, in casa contro il Perù, il trentatreenne portiere del Napoli è stato colpito da una intossicazione ed è in dubbio per la sfida contro l’Argentina, fondamentale per i cafeteros per inseguire ancora la qualificazione al Mondiale in Qatar del prossimo dicembre. Capita, ma David ha la forza per rialzarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.