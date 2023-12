Gazzetta - Kvara è troppo nervoso: un anno fa prese un pugno da Gatti e non reagì così

Involuto, ma soprattutto nervoso. Khvicha Kvaratskhelia è stato il peggiore in campo nella sfida di venerdì contro la Juventus.

Involuto, ma soprattutto nervoso. Khvicha Kvaratskhelia è stato il peggiore in campo nella sfida di venerdì contro la Juventus e, in generale, è dall'inizio dell'anno che ha calato il suo rendimento (lo testimoniano anche i numeri). Allo Stadium è emersa tutta la sua rabbia, come si legge sul La Gazzetta dello Sport:

"La gara con la Juve l’ha sentita parecchio ed è caduto anche nelle trappole delle provocazioni, facendosi ammonire da Orsato. Un paragone calzante con la scorsa stagione? In aprile, da Gatti, Kvara prese pure un pugno ma non perse lucidità e quel Napoli vinse la battaglia all’Allianz Stadium con un gol nel finale di Raspadori. Perché quando sei convinto della tua forza non ti fai condizionare dagli avvenimenti esterni".