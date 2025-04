Gazzetta - L'idea di Conte senza Neres: ecco il modulo probabile col Torino

Un possibile passaggio al 4-4-2 per la sfida al Torino in programma domenica sera allo stadio Maradona. Questa la possibile novità, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola, saranno due le novità che Antonio Conte proporrà per la sfida ai granata.

"La prima riguarda il centrocampo, con Anguissa favorito su Gilmour: lo scozzese era partito dal primo minuto a Monza. La seconda riguarda l'attacco: Raspadori potrebbe essere titolare al posto di Spinazzola, col modulo che passerà dal 4-3-3 al 4-4-2" scrive la rosea.