Gazzetta lancia l'allarme: "A Verona potrebbero giocare Cheddira o Simeone"

Domenica 18 c’è via al campionato a Verona: oggi nessuno sa chi ci sarà al centro dell’attacco

Il Napoli rischia di iniziare il campionato senza il centravanti titolare. Così scrive La Gazzetta dello Sport, che racconta così il momento di Victor Osimhen: "Come durante l’ultimo test contro l’Egnatia: c’erano tutti al Patini, anche Gaetano seduto nella panchina aggiuntiva in bermuda e scarpe da tennis. Victor non si è visto, è rimasto in hotel. E la cosa non è sfuggita ai tifosi. Ecco, questa situazione inizia a essere difficile da gestire, per tanti motivi.

Il problema è che non c’è una data come stella polare. Sabato 10 il Napoli inizia la stagione col primo impegno di Coppa Italia contro il Modena e domenica 18 c’è via al campionato a Verona: oggi nessuno sa chi ci sarà al centro dell’attacco. Potrebbe toccare a Cheddira o Simeone, che si stanno allenando benissimo. O a Raspadori, rientrato da poco".