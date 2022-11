Gazzetta - Le motivazioni delle scuse social di Kim dopo l'errore con l'Udinese

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta le scuse social del difensore dopo il brutto errore commesso contro l'Udinese.

"Kim scavalca l'ipocrisia, non deve ingraziarsi i tifosi e l'allenatore: ha già tutti dalla sua parte, ribadisce la cultura del lavoro, attraverso un gioco serissimo, il calcio, come solo i bambini sanno".

"Leggendolo sembra di rivedere un personaggio di Bae Myung- hoon- uno dei maggiori scrittore sudcoreani - “che continuava a chiedere scusa all’infinito intrappolato in una cartolina”. Perchè il suo messaggio di scuse è una cartolina-paradigma di un popolo che ha un rapporto diverso con le scuse, non un pastrocchio di frasi da tirare fuori con le pinze ma una dimestichezza - anche emotiva - che diventa forza. Le scuse non sono una esibizione o un salvataggio, sono un esercizio di civiltà continuo, anche Son del Tottenham chiese scusa per aver causato l'infortunio di André Gomes e per aver segnato la partita successiva. Nel calcio e fuori".