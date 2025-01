Gazzetta - Lukaku a -7 da quota 400 gol in carriera, ma a Napoli è anche assist-man

Gliene mancano sette per toccare quota quattrocento, scrive la Gazzetta dello Sport in merito allo score in carriera di Romelu Lukaku: "Big Rom ha sempre saputo come esprimersi, in tutte le lingue del gol: e adesso che sta a quota sette, tutti segnati nel girone d’andata, viene naturale e anche aritmetico pensare che possa farcela, debba farcela. Napoli, la sua Napoli, sta cambiando, deve dividersi tra Politano e Neres, fungere da sponda per costruirsi questa nuova esistenza da assist-man (sono già sei) e comunque rappresentare la tisana per una città che è persa dentro a un sogno".

Lukaku segna una partita sì e due no, scrive il quotidiano: "Sembrerebbero poche e invece sono il giusto per chi coltiva segretamente speranze che anche Conte comincia a spogliare del pudore. E con un Lukaku che ha avuto bisogno, inevitabilmente, d’un periodo fisiologico per rimettere in moto quella stazza e quella muscolatura ibernati da una preparazione comunque meno possente di quella che gli avrebbe rifilato il suo “maestro”, se lo avesse avuto con sé a Castel Volturno".