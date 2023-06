Gazzetta - Mancini infastidito da voci sul Napoli: notizia che non ha fondamenti di verità

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul commissario tecnico che era stato accostato al Napoli nelle ultime ore.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri mattina l’umore di Roberto Mancini galleggiava fra lo stupito e l’infastidito. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul commissario tecnico che era stato accostato al Napoli nelle ultime ore.

"Molto infastidito. Stupito perché leggere di un suo contatto diretto con Aurelio De Laurentiis, e della proposta di sedere sulla panchina del Napoli dopo la Nations League, è una cosa che non ha fondamenti di verità. E nel leggerla gli è anche scappato un sorriso, di quelli che in realtà non sanno di divertimento e nascono dal sospetto di come certe notizie possano venir fuori. Infastidito perché si è sentito un po’ preso in mezzo: non sono questi i rumors che lusingano un allenatore.