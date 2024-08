Gazzetta - Meret, tornano alla mente gli errori del passato. Ma ha la fiducia di tutti

Alex Meret ieri è stato il peggiore in campo nella partita contro il Girona, ultima amichevole pre-campionato prima della Coppa Italia, fosse solo per l'errore in costruzione che ha regalato il vantaggio ai catalani. Questo è quanto si legge sul portiere friulano tra le colonne de La Gazzetta dello Sport:

"L’errore di ieri di Meret fa tornare alla mente diverse sbavature del passato. Alex ha la fiducia di tutti, deve restare sereno. Però deve leggere meglio alcune situazioni in costruzione: quella palla lenta e svogliata ad Anguissa dovrà sparire dalla lista delle possibilità, per non compromettere il risultato quando conterà davvero. E per evitare di lasciare punti sul campo. Guardando al bicchiere mezzo pieno: è successo ora, meglio così".