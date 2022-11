Gazzetta - Napoli meritava la vittoria: spiegata così la reazione finale di Spalletti

E’ questa la consapevolezza con cui il Napoli esce da Anfield, da questo girone di Champions

"Nell’ultima partita del girone ad Anfield la squadra di Spalletti avrebbe meritato di vincere, non di perdere 2-0 come invece è successo". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E’ anche per questo che il tecnico reagisce bene a quello che ha visto dai suoi, nonostante gli ultimi 15’ costati il ko. Questa sconfitta non ha scosso quella del Napoli, né le verità emerse da questo girone di Champions.

Sono i gol, le vittorie, il gioco che fanno dire a Salah che il Napoli è una delle squadre migliori del mondo, a Klopp che ha tutto quello che serve per vincere la partita. E’ questa la consapevolezza con cui il Napoli esce da Anfield, da questo girone di Champions: quella di essersi conquistata attraverso il gioco l’ingresso in un’altra dimensione, quella delle grandi d’Europa".