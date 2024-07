Gazzetta - Napoli pensava a Rabiot, ma ormai è lontano: può finire a Madrid

vedi letture

Il futuro di Adrien Rabiot è sempre più lontano dall'Italia. Dopo l'interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto con la Juventus lo scorso 30 giugno, il centrocampista si sta guardando intorno in cerca di una nuova sistemazione e le pretendenti per averlo non sembrano mancare in tutti i principali campionati europei.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, il francese ha voluto staccare subito dopo l’Europeo e la notizia che la Juventus non gli avrebbe più proposto un rinnovo del precedente accordo gli è arrivata proprio mentre era in vacanza, senza che la cosa lo sorprendesse più di tanto.

Adesso Adrien e la mamma-agente non escludono alcuna prospettiva, anche se la preferenza potrebbe andare ad un club che lo facesse giocare ancora in Champions League. In Italia, Roma e Napoli sono sempre più lontane, considerando che a differenza del Milan, con giallorossi ed azzurri non ci sono stati sondaggi. Per lui c'è movimento a Madrid. Il Real ha Ancelotti che lo lanciò al Psg, mentre l'Atletico lo apprezza con Simeone. Poi c'è la solita Premier League, dove si è mosso soprattutto il Manchester United. I Red Devils hanno il problema che non giocheranno la Champions, a differenza di City e Arsenal. Il Liverpool, su tutte, potrebbe avrebbe chances in più delle concorrenti, nel caso in cui si facesse sentire concretamente.