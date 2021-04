Gazzetta - Numeri non spiegano l'investimento Osimhen: troppi gli imprevisti per il nigeriano

Troppi gli imprevisti che ha dovuto affrontare nella sua prima esperienza in Italia. La Gazzetta dello Sport analizza la prima stagione in maglia Napoli di Victor Osimhen: "Dopo nemmeno due mesi di Napoli, s’è dovuto fermare per un infortunio alla spalla subito in nazionale ed è dovuto restare fermo due mesi. Poi, al rientro in Italia, a gennaio, dopo aver trascorso qualche giorno a Lagos, la sua città, è risultato positivo al Covid ed è dovuto restare fuori ancora una ventina di giorni.

Infine, la botta rimediata in testa, cadendo in terra, dopo un contrasto di gioco, a Bergamo, che l’ha fermato per altre due settimane. Insomma, fin qui, in campionato è riuscito a sommare appena 18 presenze e 6 gol, mentre in stagione, le gare disputate sono 24. Numeri che non spiegano bene il valore di questo giocatore per il quale Aurelio De Laurentiis ha investito 70 milioni di euro.