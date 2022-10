Gazzetta - Osimhen in panchina a Cremona in una stagione normale: il motivo dell'assenza

"In una stagione normale, in cui si giocasse una volta a settimana, probabilmente Osimhen lo avremmo già visto almeno in panca a Cremona"

"In una stagione normale, in cui si giocasse una volta a settimana, probabilmente Osimhen lo avremmo già visto almeno in panca a Cremona". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che aggiunge: "Ma con queste partite in sequenza non si può rischiare. Fra sabato, domenica e ieri, Victor ha “forzato” in allenamento e dunque se domani sera sarà in panchina contro l’Ajax è perché è in grado di giocare e dare il suo apporto alla squadra. Poi è chiaro che dipenderà da come si metterà la gara, perché Spalletti possa ritenere opportuno fargli giocare una fetta di gara. Intanto Victor è pronto a rimettere la maschera, come un eroe dei fumetti".