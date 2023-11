Gazzetta - Osimhen più carico che mai: problemi personali alle spalle, ora ha un desiderio

Victor Osimhen è più carico che mai. Questo è quello che racconta chi gli è vicino, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è più carico che mai. Questo è quello che racconta chi gli è vicino, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport: "Chi sta accanto al ragazzo, così come i compagni che lo hanno rivisto ieri in allenamento, hanno notato un Osimhen concentrato e voglioso di tornare in campo il più presto possibile.

Victor è come un’aquila chiusa in gabbia pronta a spiegare come ali i propri muscoli per tornare protagonista. In questo ha ancora la gioia di un bambino quando corre sul prato. E il professionista è capace di concentrarsi esclusivamente sulla competizione senza far “pesare” in campo le problematiche esterne.