Gazzetta ottimista: "Liverpool instabile, non è quello di prima e Spalletti conosce i punti deboli!"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

"Un Liverpool in equilibrio instabile, come si dice in fisica. Punti deboli sui quali Spalletti ha lavorato". Scrive così oggi in edicola La Gazzetta dello Sport nel presentare il Liverpool. Ma quali sono questi punti deboli che Spalletti conosce? La Rosea li elenca:

"La classifica s'è riaggiustata negli ultimi tre turni. Il 9-0 al Bournemouth ha dato morale: adesso il Liverpool è 7°. Ma il gioco non scorre come al solito. Salah sta soffrendo più del previsto l'addio di Mané, il suo ex alter ego di sinistra. Darwin Nunez ha fatto vedere grandi cose, ma è caduto nelle provocazioni degli avversari ed è stato squalificato a lungo. Per fortuna di Klopp c'è Luis Diaz con i suoi dribbling a sinistra. Anche la mediana non si ritrova, con Henderson out e Thiago Alcantara in lenta ripresa. E dietro Alexander-Arnold è molto meno devastante sulla fascia destra".