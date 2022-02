Gazzetta - Out Nandez e Lovato, ma Mazzarri ritroverà 3 pedine per il Napoli

Tante le assenze anche per il Cagliari di Walter Mazzarri. Sono out Strootman e Nandez, che sta faticando più del previsto a recuperare da una lesione al legamento collaterale, secondo la Gazzetta dello Sport sarà costretto a guardare i compagni anche il centrale classe 2000 Matteo Lovato (mentre è in dubbio Carboni e si valuta l'impiego di Ceppitelli). Intanto nell’allenamento di ieri Mazzarri non ha potuto contare nemmeno su Marin, rimasto a parte per un problema gastrointestinale, Lykogiannis e Pavoletti. Questi ultimi due bloccati da un affaticamento muscolare. Anche se c’è fiducia sul pieno recupero dei tre.