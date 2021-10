Gazzetta: "Per quanto interessato all'EL, Spalletti è più concentrato sulla Roma"

Il Legia Varsavia stasera, lo scontro diretto con la Roma domenica sera. Saranno quattro giorni caldi per il Napoli e per Luciano Spalletti, che già oggi secondo La Gazzetta dello Sport sta cominciando a fare un pensierino al big match di Serie, benché si giochi oggi stesso in Europa League:

"Da queste parti non si vorrebbe snobbare niente. L’Europa League, per esempio, resta un traguardo, ma anche un impiccio per chi, in questo momento, sta concentrando le proprie energie su un altro obiettivo. Per quanto interessato alla gara di stasera, contro il Legia Varsavia, Luciano Spalletti terrà conto della trasferta all’Olimpico, dove domenica sera, il suo Napoli andrà a misurarsi contro la Roma. E’ fisiologico che l’allenatore napoletano pensi a questo scontro diretto".