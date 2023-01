Gazzetta punge Raspadori: L'acquisto più caro del Napoli ancora una volta impalpabile"

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'ultima prestazione dell'attaccante arrivato in estate dal Sassuolo.

"La notte di Coppa ha confermato il momento non certo straordinario di Giacomo Raspadori , l’acquisto più caro dell’ultima sessione di mercato, l’uomo attorno a cui il Napoli ha deciso di puntare forte per la ricostruzione". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'ultima prestazione dell'attaccante arrivato in estate dal Sassuolo.

"Contro la Cremonese, Giacomo è stato per lunghi tratti impalpabile, impegnato più a trovare una posizione corretta che a cercare una soluzione per far male all’avversario. Ha corso tanto, ma spesso male. Raspadori ha fatto fin qui benissimo in Champions, quando ha giocato da centravanti nel 4-3-3: doppietta all’Amsterdam Arena nel 6-1 in casa dell’Ajax e rete del 2-0 al ritorno. Giacomo è campione d’Europa, ha trascinato l’Italia di Mancini negli ultimi mesi di Nations League e ha dimostrato di aver i colpi da grande attaccante moderno: per questo Spalletti e Napoli si aspettavano molto di più da lui, martedì".