Gazzetta - Riscatto Simeone non è obbligatorio: impossibile venga raggiunta una condizione

Non è obbligatorio il riscatto dal Verona di Giovanni Simeone. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega l'orientamento del Napoli sul Cholito: "Il Napoli ha pagato 2,5 milioni il prestito oneroso del centravanti argentino, legando l’obbligo di riscatto a due condizioni: la qualificazione Champions, e ci siamo, e 20 gol in campionato. Ora il Cholito sta facendo benissimo e segna con una media micidiale, ma all’ombra di Osimhen è letteralmente impossibile che arrivi a quelle cifre.

Questo non significa che il Napoli non lo riscatterà, perché Spalletti e i dirigenti sono contentissimi del rendimento di Giovanni, ma comunque il club si è riservato una opportunità. Che è anche un modo per spalmare in maniera adeguata su più bilanci le spese. Conti alla mano sono tutti soldi che già hanno prodotto nuove entrate