Gazzetta - Sarri, conserva l'amore per Napoli ma a gennaio rifiutò per aspettare l'estate

Oltre ad analizzare l'accoglienza che Sarri riceverà domani a Napoli, la Gazzetta dello Sport racconta come vive questa vigilia l'ex Comandante: "Conserva intatto l’amore per Napoli. «Allenare lì è stata un’esperienza unica» ha detto recentemente e gli occhi gli brillavano. Un’avventura che sarebbe potuta ricominciare. «Ci fu un contatto a gennaio con De Laurentiis – ha svelato il tecnico la scorsa estate -, il presidente mi chiese se ero disponibile a prendere la squadra in corsa, gli dissi di no, come avrei detto di no a qualsiasi altro club perché avevo deciso di ricominciare ad allenare in estate». Sarri tornerà così ancora da avversario in una serata che si preannuncia per lui ad alto tasso di emotività. «Per me non sarà una partita normale», ha ammesso giovedì dopo il match con la Lokomotiv Mosca in Europa League".