Gazzetta - Spalletti come Ten Hag, l'allenatore che ha incantato l'Europa con l'Ajax

Affascinante paragone quello proposto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che riguarda Spalletti: "Per l’attenzione alla tattica, l’esecuzione di schemi studiati e mandati a memoria, la predilezione per l’impostazione bassa, insomma per a riconoscibilità della guida tecnica, Spalletti può rimandare al collega olandese Ten Hag, il cui Ajax negli ultimi ha incantato l’Europa con il gioco, sfiorando anche la finale di Champions".